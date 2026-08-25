Żurek odcina się od słów premiera. "Proszę o to pytać Tuska"

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie, o słowa premiera Donalda Tuska, który stwierdził, że były wiceminister sprawiedliwości, poseł PiS Marcin Romanowski na 99 proc. przebywa w Naddniestrzu.

Romanowski w Naddniestrzu? Żurek odcina się od słów Tuska

– Proszę zapytać Donalda Tuska o to. Ja jestem prokuratorem generalnym i prokuratura prowadzi czynności tak, ale wiecie państwo, że to wiedza, której ujawniać na tym etapie nie wolno – odpowiedział.

Tusk twierdzi, że Romanowski na 99 proc. przebywa w Naddniestrzu

Premier Donald Tusk powiedział w ubiegły wtorek przed posiedzeniem rządu, że służby innych państw z regionu, z którymi Polska współpracuje, potwierdziły informacje, że poseł PiS Marcin Romanowski znajduje się na 99 proc. w Tyraspolu w Naddniestrzu.

– Chyba nie trzeba tu komentarzy. Sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która korzystała z takich ludzi, kryła i do dziś ich kryje – powiedział Donald Tusk.

Po tym, jak szef rządu stwierdził, że Marcin Romanowski na 99 proc. przebywa w Naddniestrzu, pełnomocnik posła PiS, mec. Bartosz Lewandowski, zawnioskował do sądu o przesłuchanie premiera w charakterze świadka.

Informacji, które przekazał Donald Tusk, nie potwierdziła prokuratura.

Marcin Romanowski jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Warszawski sąd okręgowy wydał za Marcinem Romanowskim – na wniosek prokuratury – Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), ponieważ służby nie mogły go znaleźć. Za Marcinem Romanowskim wydano też list gończy. 19 grudnia 2024 roku wyszło na jaw, że były wiceminister sprawiedliwości uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Na początku lipca Węgry – po zmianie władzy – cofnęły mu status uchodźcy oraz unieważniły jego dokumenty podróży.

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