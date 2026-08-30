Fiskalne pozory

Jeżeli Donald Tusk liczył na to, że jego propozycje podatkowe wywołają powszechny entuzjazm, to raczej tego efektu nie osiągnął, mimo że politycy Koalicji Obywatelskiej wytrwale kolportują przekaz o wielkim prezencie podatkowym dla Polaków. „Rząd proponuje nam klasyczną podatkową iluzję” – skomentował założenia pakietu zmian w podatkach Warsaw Enterprise Institute, liberalny i wolnościowy think tank, kierowany przez Piotra Palutkiewicza. „Rząd zapowiedział zmiany w PIT. Obiecuje najlepiej zarabiającym pracownikom nawet 3600 zł rocznie »więcej w portfelu«. Problem w tym, że większość pracowników nie zobaczy nawet złotówki korzyści, problem »zimnej progresji« pozostaje nierozwiązany, a rachunek rząd wystawi firmom i przedsiębiorcom” – stwierdził Mikołaj Pisarski z Instytutu Misesa i Forum Obywatelskiego Rozwoju. O ile krytyka ze strony liberalnych analityków nie powinna zaskakiwać, o tyle znamienna jest ta ze strony członków klubu KO. Ryszard Petru porównał nawet propozycje premiera do Polskiego Ładu, wskazując słusznie, że jednym ma się podatki obniżyć, ale innym podwyższyć.
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