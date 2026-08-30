"Dwie Wieże". Reaktywacja

PŁYWANIE W KISIELU Mecenas Giertych z mecenasem Dubois pojechali do niewymienionego z nazwy kraju na Bliskim Wschodzie, gdzie ukrywał się aferzysta Przemysław Kral z Zondacrypto,
i namówili go, żeby przyjechał do Polski składać zeznania w zamian za status „małego świadka koronnego”.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.