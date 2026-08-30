"Dwie Wieże". Reaktywacja

PŁYWANIE W KISIELU Mecenas Giertych z mecenasem Dubois pojechali do niewymienionego z nazwy kraju na Bliskim Wschodzie, gdzie ukrywał się aferzysta Przemysław Kral z Zondacrypto,

i namówili go, żeby przyjechał do Polski składać zeznania w zamian za status „małego świadka koronnego”.