"Dwie Wieże". Reaktywacja
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  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

"Dwie Wieże". Reaktywacja

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Roman Giertych i mec. Jacek Dubois
Roman Giertych i mec. Jacek Dubois Źródło: PAP / Leszek Szymański
PŁYWANIE W KISIELU Mecenas Giertych z mecenasem Dubois pojechali do niewymienionego z nazwy kraju na Bliskim Wschodzie, gdzie ukrywał się aferzysta Przemysław Kral z Zondacrypto,

i namówili go, żeby przyjechał do Polski składać zeznania w zamian za status „małego świadka koronnego”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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