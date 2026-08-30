Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Kochani, jesteśmy świadomi, iż oczekujecie od nas zabrania głosu w związku z tą okropną inbą związaną z profesorą Barbarą Mróz-Gorgoń oraz Marką Polska i tym raportem o Polakach wygenerowanym chyba przez jakąś niskopłatną AI.
Jesteśmy bardzo zażenowani tym, co się stało w przestrzeni publicznej i medialnej. Of kors nasze zażenowanie dotyczy tego, w jaki sposób potraktowano profesorę i co sobie uczyniono głównym przedmiotem żartów i heheszków w tej całej przykrej sytuacji.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
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