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  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Bez bohatera

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Telewizor, zdjęcie ilustracyjne
Telewizor, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash
OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Był czas, gdy postacie komiksowych superbohaterów rzeczywiście zastępowały w masowej kulturze herosów i półbogów z antycznej mitologii.

Tęsknota za niezwykłymi opowieściami o nadludziach pozostaje w nas silna. Tak było kiedyś – dziś królują dekonstrukcja i zacieranie granic między dobrem a złem. Bohaterstwo jest wyszydzane. Superbohaterstwo – również.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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