Bez bohatera

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE Był czas, gdy postacie komiksowych superbohaterów rzeczywiście zastępowały w masowej kulturze herosów i półbogów z antycznej mitologii.
Tęsknota za niezwykłymi opowieściami o nadludziach pozostaje w nas silna. Tak było kiedyś – dziś królują dekonstrukcja i zacieranie granic między dobrem a złem. Bohaterstwo jest wyszydzane. Superbohaterstwo – również.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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