Skolim z koncertem u Nawrockiego. Przedstawiciel odpowiada krytykom: Zazdrość

Głos zabrali m.in. Michał Wiśniewski, Anna Rusowicz i Basia Giewont. Management "króla latino" nie zamierza jednak ustępować. Przekonuje, że krytyczne reakcje wynikają z zazdrości o sukces wokalisty.

W Juracie odbędzie się wydarzenie Przyszłość.pl z udziałem Karola Nawrockiego. Jedną z muzycznych atrakcji imprezy ma być koncert Skolima, czyli Konrada Skolimowskiego. Informacja o jego występie szybko wywołała dyskusję.

Krytycznie do wyboru artysty odniosła się część środowiska muzycznego. Głos zabrali m.in. Michał Wiśniewski, Anna Rusowicz i Basia Giewont. Anna i Adam Weberowie skierowali natomiast swoje słowa bezpośrednio do prezydenta.

– Panie prezydencie, w ten weekend spotka się pan z ludźmi młodymi, którzy za chwilę będą tworzyć nasze społeczeństwo, nasze instytucje, nasze rodziny, naszą Polskę. I właśnie dlatego pytamy, czy naprawdę chcemy, żeby takie treści były częścią tego, co nasze państwo przedstawia młodemu pokoleniu jako kulturę podczas wydarzenia organizowanego przez prezydenta RP? – pytali w nagraniu zamieszczonym na Instagramie.

Management Skolima odpowiada

Na krytykę odpowiedział w rozmowie z Plejadą Wojciech Woner z Amber Music & Sport Management. Zapewnił, że nie ma planów rezygnacji z występu. – Czy Kancelaria Prezydenta zrezygnowała z nas? – pytał retorycznie.

Przedstawiciele Skolima oceniają, że krytyka jest efektem ogromnej popularności piosenkarza i sukcesów, jakie odnosi. – Jak widać, zazdrość ludzka w tym kraju jest tak duża, że jakaś niewielka część społeczeństwa nie może poradzić sobie z sukcesami artysty. Nasze koncerty ściągają rekordowe ilości fanów, zainteresowanie Skolimem jest olbrzymie, a dla nas to nie jest żaden koncert polityczny – przekonuje management.

"Każdy chciałby być w tym miejscu"

Przedstawiciele wokalisty podkreślają, że możliwość występu podczas wydarzenia z udziałem prezydenta traktują jako wyróżnienie. Nie zgadzają się również z przedstawianiem koncertu jako politycznej deklaracji ze strony Skolima. – Jeśli wybiera nas najważniejsza osoba w państwie, to jest to ogromne wyróżnienie, na które pracujemy latami. Jest to głos większości narodu i proszę to uszanować – powiedział Woner. – Każdy chciałby być w tym miejscu, stąd taka reakcja ludzi. My robimy swoje i nie oglądamy się na innych i to samo polecamy innym – podsumował przedstawiciel Skolima.

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