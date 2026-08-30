Nie żyje Andrzej Wielowieyski. Odszedł w wieku 98 lat

Andrzej Wielowieyski zmarł w sobotę, 29 sierpnia, w rodzinnym domu w warszawskiej Falenicy. Informację o jego śmierci podała m.in. redakcja miesięcznika "Więź", z którym był związany przez wiele lat. "Andrzej Wielowieyski umarł. Bardzo smutno... Ostatni z wielkich Ojców naszej demokracji. R.I.P" – napisał w mediach społecznościowych były szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski.

Żołnierz Armii Krajowej

Wielowieyski urodził się 16 grudnia 1927 roku w Warszawie. W czasie niemieckiej okupacji uczył się na tajnych kompletach. W 1943 roku, jako 16-latek, wstąpił do Armii Krajowej, przyjmując pseudonim "Wir". W tym samym roku zdał konspiracyjną maturę. Po wojnie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w 1947 roku. Pracował następnie m.in. w Ministerstwie Skarbu i Ministerstwie Finansów.

Od połowy lat 50. Wielowieyski uczestniczył w spotkaniach Klubu Krzywego Koła. Był jednym z założycieli warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W latach 1965-1972 pełnił funkcję jego wiceprezesa, a następnie przez wiele lat był sekretarzem. Od 1961 do 1978 roku pracował w redakcji miesięcznika "Więź". Angażował się również w działalność opozycyjną. W 1976 roku podpisał apel w sprawie robotników represjonowanych po protestach w Radomiu i Ursusie.

Ekspert "Solidarności" i doradca Lecha Wałęsy

Podczas strajków w 1980 roku Wielowieyski był ekspertem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Później został doradcą Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". W 1981 roku stanął na czele ekspertów "Solidarności" skupionych w Ośrodku Prac Społeczno-Zawodowych. Od 1983 roku był doradcą Lecha Wałęsy, a później także Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności".

Brał udział w przygotowaniach do Okrągłego Stołu, a podczas obrad uczestniczył w pracach zespołu ds. gospodarki i polityki społecznej. Był także współorganizatorem Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

Senator, poseł i europoseł

W wyborach 4 czerwca 1989 roku Wielowieyski uzyskał mandat senatora z ramienia Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". W Senacie I kadencji został wicemarszałkiem. Później był związany m.in. z Unią Demokratyczną i Unią Wolności. W wyborach w 1991, 1993 i 1997 roku zdobywał mandat poselski. W 2001 roku ponownie został senatorem. W 2008 roku, po śmierci Bronisława Geremka, objął jego mandat w Parlamencie Europejskim. Pracował tam m.in. w Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Spraw Konstytucyjnych.

Andrzej Wielowieyski został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz francuską Legią Honorową. W 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski nadał mu Order Orła Białego.