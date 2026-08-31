Dziennikarz TVN24 uderza w Stanowskiego. Internauci się wściekli

Założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski w niedzielę 30 sierpnia stracił prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości. Jak relacjonowało Radio Zet, znany dziennikarz jechał w terenie zabudowanym 110 kilometrów na godzinę. Do zdarzenia doszło w miejscowości Odrowąż w województwie świętokrzyskim. Stanowski został też ukarany mandatem w wysokości 3 tys. zł oraz 13 punktami karnymi.

Medialne doniesienia potwierdził sam dziennikarz. "Tak, to prawda. Jak dzisiaj jechałem za autokarem do Wąchocka to minąłem jakąś małą miejscowość i przyspieszyłem. Jakieś 10 metrów przed znakiem »koniec terenu zabudowanego« mnie capnęli i było 110" – oznajmił za pośrednictwem platformy X. "Jak to powiedział policjant: »tam gdzie piękna droga, żeby depnąć, tam jesteśmy my«. No i spoko, następne trzy miesiące na rowerze w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę" – dodał Stanowski.

Michalski zaatakował Stanowskiego. Internauci pokazali mu, co o tym myślą

Jego wpis skomentował dziennikarz TVN24 Patryk Michalski.

"Zamiast skruchy, wstawka o "prywatnym kierowcy". Wina znaku i policjantów, że stali tam, gdzie jechał 110 km/h, a powinien max. 50 km/h. Można było skończyć na zapłaceniu mandatu, przepraszam i refleksji. Ale można też w takim stylu. Poucza to się innych"– napisał na platformie X.

Zamieścił też fragment archiwalnego nagrania z Kanału Zero, w którym Stanowski ostro krytykuje kierowców, którzy z ogromną prędkością poruszają się po drogach, stwarzając zagrożenie dla innych ludzi. "Chore zapier***nie jest oznaką deficytów intelektualnych, mówiąc prościej, debilizmu. Ten problem nie zniknie, dopóki komuś będzie imponowało, że druga osoba potrafi nogą wcisnąć pedał. Nawet przygłupia małpa potrafi wcisnąć pedał, więc naprawdę nie ma się czym chwalić. Każdy dureń potrafi wcisnąć pedał, w efekcie czego samochód pojedzie szybko, ale to nic chwalebnego" – mówi na nim szef Kanału Zero. Część, w której dziennikarz mówi o kierowcy, który jechał 220 km/h została już ucięta.

"Fajnie ucięte gdy Krzychu mówi o tym, że tutaj kretyn jechał 220 xD prawda jest też taka, że kto wyjeżdżając z miasta nie zwiększa prędkości przed znakiem niech pierwszy rzuci kamieniem"; "Stanowski popełnił wykroczenie. Przyjął karę, więc temat zamknięty. Nad czym tu się rozwodzić? Takie żałosne granie świętych publicznie żeby zaatakować Stanowskiego jest po prostu śmieszne"; "W czym problem? Popełnił błąd poniósł konsekwencje, nie szedł w zaparte jak znajdziemy od groma na to przykładów"; "Przecież napisał, że radiowóz nie był problemem tylko jego przekroczenie prędkości. Ty się nazywasz dziennikarzem?" – można przeczytać w komentarzach.

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