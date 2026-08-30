Stanowski stracił prawo jazdy. "Następne trzy miesiące na rowerze"

Założyciel Kanału Zero Krzysztof Stanowski został w niedzielę (30 sierpnia) zatrzymany przez drogówkę za przekroczenie prędkości. Jak relacjonowało Radio Zet, znany dziennikarz jechał w terenie zabudowanym 110 kilometrów na godzinę. Do zdarzenia doszło w miejscowości Odrowąż w województwie świętokrzyskim.

Stanowski dostał mandat w wysokości 3 tys. zł oraz 13 punktów karnych. Na tym jednak nie koniec. Za popełnione wykroczenie twórca Kanału Zero stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Stanowski: Minąłem małą miejscowość i przyspieszyłem

Do sprawy odniósł się sam dziennikarz. "Tak, to prawda. Jak dzisiaj jechałem za autokarem do Wąchocka to minąłem jakąś małą miejscowość i przyspieszyłem. Jakieś 10 metrów przed znakiem »koniec terenu zabudowanego« mnie capnęli i było 110" – oznajmił za pośrednictwem platformy X.

"Jak to powiedział policjant: »tam gdzie piękna droga, żeby depnąć, tam jesteśmy my«. No i spoko, następne trzy miesiące na rowerze w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę" – stwierdził Krzysztof Stanowski.

Trzy miesiące bez prawa jazdy

Od 3 marca 2026 r. prawo jazdy można stracić na trzy miesiące nie tylko za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, ale także na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Ministerstwo Infrastruktury przekonuje, że zmiana ma poprawić bezpieczeństwo na drogach, na których nadmierna prędkość nadal jest jednym z największych problemów.

Po upływie trzech miesięcy od zatrzymania prawa jazdy uprawnienia wracają automatycznie, ale aby fizycznie odebrać dokument, należy uregulować wymaganą opłatę oraz dopełnić formalności w urzędzie. Co ważne, nie trzeba ponownie zdawać egzaminu państwowego.

Letnia trasa Kanału Zero

Kanał Zero zorganizował letnią trasę, w której już drugi weekend z rzędu odwiedzał różne regiony Polski. Tydzień temu były to miejscowości Pomorza Zachodniego i Pomorza, m.in.: Kołobrzeg, Darłowo, Gniewino, Tczew i Kwidzyn. W ten weekend na trasie znalazły się m.in.: Kielce, Końskie, Chęciny, Tokarnia oraz Wąchock.

Dziennikarze kanału podróżują specjalnym autokarem. Spotykają się z widzami oraz pokazują miejsca i lokalne historie napotkane po drodze.

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