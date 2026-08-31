Znany dziennikarz znika z porannych wywiadów. Nowa praca

W czerwcu serwis Wirtualne Media poinformował, że Jan Wróbel rozpoczął stałą współpracę z portalem Zero.pl. Dziennikarz publikuje tam od maja. Jak zapewnił sam zainteresowany, nie oznacza to rezygnacji z dotychczasowych obowiązków zawodowych. Nadal można go oglądać na antenach Polsatu oraz słuchać w Radiu VOX FM. Od jesieni 2025 roku, wspólnie z Dorotą Gawryluk, prowadzi też program "Kalejdoskop Wydarzeń" w Polsat News.

Teraz serwis Press.pl przekazuje nowe informacje o życiu zawodowym Wróbla.

Jan Wróbel znika z porannych wywiadów w VOX FM. Co dalej?

Jan Wróbel nie będzie już prowadził codziennych porannych wywiadów w Radiu Vox FM (Grupa ZPR Media). Publicysta będzie za to jednym z gospodarzy nowego cyklu rozmów "Ósma runda".

"Ósmej rundy" słuchać można w Radiu Vox FM w dni powszednie o 8.01, od 31 sierpnia. Formuła rozmowy zakłada serię ośmiu krótkich pytań i odpowiedzi na antenie radiowej, a potem kontynuację w kanałach internetowych. Gospodarzami "Ósmej rundy" będą prowadzący danego dnia pasmo "Poranny ring". W poniedziałki będzie to dziennikarka "Super Expressu" Karolina Pajączkowska, we wtorki – współautor programu "Risercz" Wiktor Świetlik, w środy – dyrektor zintegrowanego newsroomu Grupy ZPR Media Marek Balawajder, w czwartki – reporter i dziennikarz informacyjny Radia Eska Mateusz Chłystun, a w piątki – publicysta Jan Wróbel, który w sezonie 2025/2026 prowadził codzienne wywiady w Radiu Vox FM.

Cała, około półgodzinna rozmowa "Ósma runda" będzie częścią odświeżonego publicystycznego formatu wideo "Poranny ring". Od tego sezonu codziennie program będzie miał jednego gospodarza, który poprowadzi dwie rozmowy – pierwszą o 7.30, a drugą będzie właśnie "Ósma runda". Format dostępny jest na stronach głównych Se.pl i Voxfm.pl oraz na kanale publicystycznym Super Ring na YouTubie.

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