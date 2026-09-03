Żona posła PiS w PKOl? "Pracuje w marketingu"

O pracy Angeliki Kanthak donosi portal Jawny Lublin. Redakcja przekazała, że potwierdziła tę informację w trzech niezależnych źródłach. Obecnie brakuje informacji, kiedy żona posła rozpoczęła pracę, na jakich warunkach oraz ile zarabia. Serwis utrzymuje, że ma pracować przede wszystkim zdalnie.

Dziennikarze serwisu dotarli do znamiennego wpisu z mediów społecznościowych firmy ATT Investments, będącej partnerem komitetu. Firma dziękowała kobiecie jako przedstawicielce PKOl. Wpis został skasowany, ale jego treść jest w wynikach wyszukiwarki Google. Portal utrzymuje, że wpis mógł pochodzić z czerwca i dotyczyć pikniku olimpijskiego w Lublinie.

Do zaskakującej sytuacji doszło po próbie kontaktu dziennikarzy Jawnego Lublina z Angeliką Kanthak. Kobieta bowiem zablokowała dziennikarza portalu i autora publikacji, a następnie konto redakcji. Na pytania serwisu nie odpowiada również poseł PiS oraz Polski Komitet Olimpijski.

Pasiewicz aresztowany

Na jaw wychodzą nowe informacje. Okazuje się, że PKOI w umowie sponsorskiej z Zondacrypto przekazał giełdzie kryptowalut szerokie prawa do wykorzystywania wizerunków polskich olimpijczyków i dane internautów. Umowa została zawarta w październiku 2025 r., a giełda wkrótce potem upadła.

Zgodnie z umową, do której dotarli dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski, sponsor uzyskał prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetki i głosu reprezentantów Polski w olimpijskich strojach, bez ograniczeń terytorialnych i we wszystkich mediach.

8 września ma się zebrać prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które – według ustaleń TVN24 – zdecyduje o zwołaniu posiedzenia zarządu PKOl. Jednym z punktów obrad ma być odwołanie prezesa Radosława Piesiewicza. Decyzja w sprawie zwołania prezydium zapadła po zatrzymaniu Piesiewicza i przedstawieniu mu zarzutów w śledztwie dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto.

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pojawili się w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Działania prowadzone są na zlecenie prokuratury, która bada sprawę związaną z aferą Zondacrypto. W ramach śledztwa policja oraz CBA zatrzymały trzy osoby. Podczas przeprowadzonych czynności zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz pieniądze w gotówce.

Z kolei w czwartek prezydent Warszawy, jako organ nadzorujący PKOl, zażądał wyjaśnień w związku z zatrzymaniem prezesa stowarzyszenia Radosława Piesiewicza.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) został w czwartek (27 sierpnia) zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w związku ze sprawą Zondacrypto.

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