Budka o Janie Olszewskim: Przykład prawdziwego adwokata, człowiek zasad

Borys Budka w dniu pogrzebu śp. Jana Olszewskiego wspomina osobę zmarłego premiera.

– To była z pewnością postać nietuzinkowa. Osobiście najbardziej cenię Jego działalność z okresu PRL – mówi Borys Budka.

– Pan mecenas Jan Olszewski był obrońcą w wielu procesach politycznych. To był przykład prawdziwego adwokata – broniącego zasad, nie dającego się poskromić. To, jak zachowywał się w procesach, w których występował w obronie opozycjonistów, stanowi wzór dla wszystkich prawników. Wzór tego, jak należy postępować, by wypełniać rolę jaka przypisana jest adwokatowi, nawet w najcięższych czasach – podkreśla wiceprzewodniczący PO.

Jak twierdzi, nieco inaczej ocenia rolę Jana Olszewskiego jako polityka w III RP. – Bez wątpienia też była to rola bardzo ważna. W końcu był to premier wybrany przez pierwszy w pełni demokratycznie wybrany Sejm. Moim zdaniem jednak Jan Olszewski otoczył się niewłaściwymi ludźmi i to się źle skończyło, ta misja nie została do końca wypełniona – mówi Budka.

– Niewątpliwie zapamiętany będzie jako dobry człowiek, osoba o zasadniczych poglądach. Ja nawet nie zgadzając się z częścią Jego decyzji politycznych, mam do mec. Olszewskiego głęboki szacunek także za to, że te wartości przedkładał nad osobisty interes. To należy cenić u każdego człowieka i polityka – dodaje poseł PO.

Jak przypomina, Jan Olszewski choć popierał dobrą zmianę, potrafił krytykować decyzje obecnego rządu.

– Jan Olszewski w ostatnich wypowiedziach odcinał się od niektórych decyzji, na przykład sposobu, w jaki PiS zmieniał wymiar sprawiedliwości. On był tym prawnikiem z zasadami. Nawet politycznie związany kiedyś z Jarosławem Kaczyńskim słusznie krytykował te zmiany, które Jego zdaniem godziły w fundamenty państwa prawa. Odeszła postać znacząca w polskiej politycy. Tak zostanie zapamiętana – podsumowuje Borys Budka.