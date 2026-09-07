Wojsko wyjedzie na drogi. Jest ważny apel do kierowców

Ma to związek z przygotowaniami do ćwiczeń "Czarny Obrońca '26", które odbędą się w dniach 14–24 września. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało ważne zalecenia dla kierowców i zaapelowało, aby nie publikować w internecie informacji o przemieszczających się wojskach.

Ćwiczenia "Czarny Obrońca '26" rozpoczną się 14 września i potrwają do 24 września. Przygotowania będą jednak widoczne na drogach już tydzień wcześniej. Od 7 września rozpoczyna się wzmożone przemieszczanie wojsk oraz sprzętu.

Jak wyjaśnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, sam transport jest jednym z elementów szkolenia. Ze względu na większą liczbę wojskowych pojazdów kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. "Głównym ćwiczącym jest 11 Dywizja Kawalerii Pancernej. Federacja ćwiczeń obejmie działania w powietrzu, na lądzie i morzu. Wezmą w nich udział żołnierze Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej" – przekazało Dowództwo Generalne.

Jak zachować się przy kolumnie wojskowej?

Wojsko przypomina kierowcom o zasadach obowiązujących podczas spotkania na drodze z przemieszczającą się kolumną.

Wyprzedzanie kolumn wojskowych jest dozwolone, jednak manewr powinien zostać wykonany płynnie i bez przerywania. Nie wolno natomiast wjeżdżać pomiędzy pojazdy poruszające się w kolumnie. Kierowcy powinni także zachować bezpieczną odległość od wojskowych pojazdów oraz wykonywać polecenia służb zabezpieczających przejazd.

Wzmożony ruch sprzętu może powodować lokalne utrudnienia, dlatego osoby poruszające się po drogach, na których pojawią się wojskowe transporty, powinny uwzględnić możliwość wolniejszej jazdy.

Wojsko z ważnym apelem

Dowództwo zwróciło się również do osób, które zauważą przemieszczające się jednostki. Chodzi przede wszystkim o niepublikowanie w mediach społecznościowych materiałów pozwalających ustalić miejsce lub kierunek przemieszczania się wojska.

"Prosimy o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. Apelujemy o nieudostępnianie informacji w czasie rzeczywistym" – podkreślono w komunikacie.

Ćwiczenia "Czarny Obrońca '26" obejmą działania na lądzie, morzu i w powietrzu. Główną ćwiczącą jednostką będzie 11 Dywizja Kawalerii Pancernej, a w przedsięwzięciu uczestniczyć będą również żołnierze Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

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