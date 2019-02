Konsternacja po wpisie Pawłowicz. "Reszta niech pozostanie milczeniem"

"Wprawdzie jestem starsza o 2 lata, ale jednak nadal 'liceum'…" – napisała na Twitterze Krystyna Pawłowicz. Do tweeta załączyła cztery zdjęcia – dwa swoje i kolejne dwa rzekomo przedstawiające Brigitte Macron. Wpis natychmiast spotkał się z falą komentarzy.

Wielu użytkowników Twittera zwracało uwagę, że poziom tego wpisu nie przystoi osobie na określonym poziomie. "Pani Poseł, proponuję zakończyć przerwę w kuracji i przestać zamieszczać już wpisy na ten temat. Przecieram oczy ze zdumienia i nie mogę uwierzyć, że naprawdę to jest Pani wpis, chociaż naprawdę przyzwyczaiła Pani nas do dużej 'ekstrawagancji'" – napisała Renata Grochal, dziennikarka Newsweeka. "Pani to skasuje - proszę" – napisał jeden z użytkowników Twittera. "Wstyd i hańba żeby poseł/profesor takie głupoty zamieszczała! Wstyd!" – dodał inny internauta.

Wielu internautów, w tym posłanka PO Agnieszka Pomaka, zwróciło także uwagę, że jedno ze zdjęć zamieszczonych przez posłankę Pawłowicz nie przedstawia żony prezydenta Macrona.