"Skoro Polska jest tak istotnym partnerem Ameryki...". Dziennikarz zapytał Mosbacher o wizy

Ambasador USA w Polsce była gościem Michała Kobosko w programie "Racja Stanu Extra". Jednym z tematów rozmowy było zniesienie wiz dla Polaków. – Skoro Polska jest tak istotnym partnerem Ameryki, to dlaczego Polacy wciąż potrzebują wiz wjazdowych? – zapytał dziennikarz, który przypomniał Georgette Mosbacher, że ta złożyła publiczną deklarację rozwiązania tej kwestii.

– Podtrzymuję moją deklarację. To naprawdę jeden z moich głównych celów: włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego – odparła ambasador USA. Jak podkreśliła, decyzja ustawowa w tej sprawie należy do Kongresu USA. – Ale my robimy wiele w tym celu – zapewniła. – Wiele robi także polski rząd, który pracuje nad spełnieniem kryteriów wejścia do programu ruchu bezwizowego. Prace toczą się zgodnie z planem. Nie mamy większego wpływu na odsetek odrzucanych wniosków o wizy USA – mówiła. Mosbacher podkreśliła, że obecnie wynosi on 3,99 proc., a musi spaść poniżej 3 proc. by Polska mogła liczyć na zniesienie wiz. W tym celu mają być podejmowane konkretne działania. – Uważam, że jesteśmy w stanie osiągnąć cel w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy. Jestem tego pewna – dodała.

