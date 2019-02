Facebook cenzuruje wpisy rodziców przeciwnych Karcie LGBT+. Ziemkiewicz: Konstytucja RP tego zakazuje

Środowiska rodziców z Warszawy założyły na Facebooku profil "Strajk Rodziców" i grupę "Rodzicielski Komitet Strajkowy" protestując przeciwko Deklaracji LGBT. Profil i grupa zostały natychmiast usunięte przez Facebooka – informuje Jerzy Kwaśniewski na Twitterze. Prezes Instytutu Ordo Iuris apeluje w tej sprawie do Ministerstwa Cyfryzacji oraz wskazuje, że taka cenzura ze strony serwisu to pogwałcenie regulaminu.

Publicysta "Do Rzeczy" Rafał A. Ziemkiewicz zwraca uwagę, że nie po raz pierwszy portale społecznościowe stosują – niezgodną z ustawą zasadniczą – cenzurę prewencyjną. "Jeśli dobrze zrozumiałem,, grupy usunięto zanim opublikowano tam cokolwiek, do czego konkretnie cenzorzy z Fb mogli sie przyczepić. A więc znowu - po zablokowaniu wrealu24 przez youtube - mamy do czynienia z zakazaną przez Konstytucję RP cenzurą prewencyjną" – komentuje Ziemkiewicz na Twitterze.

W podobnym tonie całą sprawę komentuje Piotr Semka z "Do Rzeczy". Publicysta stwierdza wprost: to bardzo poważny przypadek cenzury politycznej.

