Bohaterki ostatnich dni

Smutek i poczucie niemocy wzięły się stąd, że wszystko to już obserwowałem, wszystko to widziałem i doskonale wiem, jak tego typu eksperymenty się kończą, w którą stronę zmierzają. Ku tyranii, zamordyzmowi i lewackiej tresurze. Tak było w Niemczech, we Francji, w krajach skandynawskich.