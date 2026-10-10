Rzecznik Nawrockiego uderza w rząd. "Zwykła podłość i wyraz skrajnej manipulacji"

Premier Donald Tusk w czwartek, podczas rządowej narady w związku z atakami w szkołach powiedział, że należy wprowadzić przepisy o możliwości natychmiastowego blokowania przez państwo mowy nienawiści w internecie. Ustawa – jak podkreślił szef rządu – została wcześniej zawetowane przez prezydenta.

Sejm uchwalił ustawę dotyczącą blokowania nielegalnych treści w internecie

Sejm uchwalił w czwartek ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie.

Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie, przy jednoczesnym poszanowaniu praw użytkowników sieci.

Za przyjęciem ustawy głosowało 242 posłów i posłanek, 61 było przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu.

Leśkiewicz odpowiada rządzącym. "Zwykła podłość"

Rafał Leśkiwiecz, rzecznik prasowy prezydenta, został zapytany w rozmowie z portalem interia.pl, czy prezydent Karol Nawrocki – jak mówi – Krzysztof Gawkowski, "zdezerterował" i nie zapewnił Polakom bezpieczeństwa w internecie.

– Takie słowa to zwykła podłość i wyraz skrajnej manipulacji – odpowiedział.

Stwierdził przy tym, że "rządzący próbują wykorzystywać ludzką tragedię do brutalnej walki politycznej, choć to przecież rząd dysponuje wszystkimi narzędziami do skutecznej walki z przemocą, zarówno w internecie, jak i w świecie rzeczywistym".

Rafał Leśkiewicz przypomniał, że "państwo posiada odpowiednie i dające ogromne możliwości przepisy, np. ustawę z 18 października 2024 roku o działaniach antyterrorystycznych, która pozwala skutecznie blokować nielegalne i szkodliwe treści. Tylko trzeba chcieć i umieć korzystać z takich rozwiązań".

– Prezydent podpisał także kilka tygodni temu ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Do dyspozycji rządu są wyspecjalizowane służby: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz NASK. Ataki premiera Donalda Tuska na prezydenta w tej sytuacji były działaniami haniebnym i przekraczającym granice elementarnej przyzwoitości – wyjaśnił.

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego podkreślił, że "przepisy już są, tylko trzeba je stosować". – Dodatkowo, należy skupić się na profilaktyce i edukacji w szkołach, za co bezpośrednio odpowiada minister Barbara Nowacka – dodał.

Zauważył przy tym, że "samo blokowanie stron nie rozwiązuje problemu bez odpowiedniego uświadamiania młodzieży". – Rządzący w ostatnich dniach wywołali w Polakach poczucie strachu i zagrożenia, co wprost wpisuje się w działania dezinformacyjne Federacji Rosyjskiej – mówił.

Rafał Leśkiewicz dodał, że "jeśli chodzi o nową ustawę, to po szybkim uchwaleniu przez Sejm trafiła do Senatu, więc poczekajmy na zakończenie procesu legislacyjnego". – Warto konsekwentnie powtarzać, że już teraz obowiązują przepisy, pozwalające na blokowanie nielegalnych treści pod kontrolą sądu – podkreślił.

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