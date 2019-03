Świetlik do Sawickiego: Pora chyba wyp...ć z PSL

We wpisie zamieszczonym na jednym z portali społecznościowych Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego nawiązał do jednej z ostatniej wypowiedzi europosła PiS Zbigniewa Kuźmiuka, która padła w kontekście dyskusji o Żołnierzach Wyklętych.

"TVPiS Z. Kuźmiuk nawiązuje do sztafety pokoleń żołnierzy wyklętych, Zbyszku mój ojciec i dziadek to żołnierze NSZ, ojciec ujawnił się drugi raz po amnestii 1947, dziadka sowieci zastrzelili 1.08.1945r. Co Pan powie o swoich przodkach? Dziadek i tata żony to żołnierze Ponurego" – napisał na Twitterze Sawicki.

Na wpis posła PSL zareagował dziennikarz Wiktor Świetlik, który odniósł się z szacunkiem do rodzinnej historii Sawickiego i zwrócił uwagę, że obecnie znajduje się w nieodpowiednim środowisku politycznym.

"Szacunek, dziękuję Bohaterom - Pana Przodkom, w im. moim i moich dzieci!" – napisał Świetlik i dodał: "Ale żeby ten szacunek utrzymać pora chyba wyp...ć z PSL, a nie układać listy z Cimoszewiczami i towarzystwem, które publicznie wypróżnia się na Pana genealogię?".