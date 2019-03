Zaskakujące słowa Nowaka o Tusku

Były minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej ewentualny powrót Donalda Tuska do polityki krajowej komentował w rozmowie z Wirtualną Polską. Co ciekawe, okazało się że Sławomir Nowak nie wyczekuje z niecierpliwością tego momentu.

– Nie, nie czekam na żaden powrót – odparł polityk pytany o tę kwestię przez dziennikarza. – Ja w ogóle uważa, że powroty w polityce nie zawsze się udają – podkreślił. Sławomir Nowak dodał, że jego zdaniem każdy powinien robić to, co mu wychodzi najlepiej w tym miejscu gdzie mu przyszło pracować, gdzie aktualnie jest. – A co zdecyduje historia, co zdecyduje los, co zdecydują nastroje wyborcze to zobaczymy. Jeszcze wszystko przed nami, na pewno też przed Donaldem Tuskiem. Ale też nie wywierajmy na nie niego zbyt dużej presji – skwitował.

Na uwagę dziennikarza, że opozycja wywiera jednak presję na byłego premiera i widzi go swojego lidera, który mógłby poprowadzić ją do wygranej, Nowak odparł: "Ja za dobrze życzę Donaldowi Tuskowi, żeby go do czegoś namawiać czy stawiać go pod jakąś presją". – Na wszystko przyjdzie czas – dodał.