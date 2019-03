"Rz": Adamowicz może być pewna miejsca na listach KE do Parlamentu Europejskiego

Jak informuje "Rzeczpospolita", Jarosław Wałęsa nie będzie kandydatem na listach KE do Parlamentu Europejskiego, pewna swojego miejsca na liście może być za to Magdalena Adamowicz.

Informator dziennika wskazuje, że choć Wałęsa nie będzie się ubiegał o mandat europosła, to otrzyma inną propozycję. Do pory spekulowało się, że europoseł otrzyma ostatnie miejsce na gdańskiej liście Koalicji Europejskiej. Na pierwszym ma znaleźć się europoseł i były komisarz europejski Janusz Lewandowski.

O tym, że w wyborach wystartuje żona zamordowanego prezydenta Gdańska, media donoszą już od kilku tygodni.Rozmowę na ten tamt wywołała sama Adamowicz. "Wielu mnie namawia, żebym kontynuowała jego dzieło i zaangażowała się w politykę, żebym kandydowała do Parlamentu Europejskiego. Nie wiem, ale dziś nie czuję takiej siły. Polityka jest taka brutalna" – powiedziała Adamowicz w styczniu w rozmowie z portalem Onet.

Co na ten temat sądzą politycy z Pomorza? – Jest w środowisku taka dyskusja, że potrzebujemy na naszych listach takich osób, które będą nam pomagać w walce z nienawiścią, które będą to gwarantowały swoją postawą. Bez takich ludzi to będzie trudne zadanie. Mamy też posłów, którzy nie przebierają w słowach. Chcielibyśmy mieć na listach takich ludzi, którzy swoją postawą zagwarantują, że będą faktycznie walczyć z nienawiścią. Oczywiście taką osobą jest pani Magdalena Adamowicz. Chcielibyśmy również, by te idee, które zawsze głosił Paweł Adamowicz i które były bliskie Platformie, były kontynuowane – wskazał w rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł PO z Gdańska Jerzy Borowczak. Z kolei pytany o możliwy start żony Pawła Adamowicza z list Platformy wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz mówi: – To byłaby ciekawa propozycja.