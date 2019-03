"Medycyna personalizowana to otwarcie nowych perspektyw". Marta Gajęcka odczytała list prezydenta na IV MFMP

Celem medycyny personalizowanej jest ukierunkowanie nowoczesnej opieki medycznej w stronę wypracowania najlepszych metod diagnostyki oraz podnoszenia skuteczności leczenia. Medycyna personalizowana to odpowiednie leczenie dla odpowiedniego pacjenta, w odpowiednim czasie. Uwzględniając najbardziej aktualną wiedzę z zakresu molekularnych mechanizmów, będących przyczyną chorób oraz indywidualną charakterystykę pacjentów, medycyna personalizowana umożliwia identyfikację różnic pomiędzy podgrupami pacjentów i pozwala na lepsze rozumienie złożoności chorób.

Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej to coroczne spotkanie osób, którym bliska jest idea upowszechniania medycyny personalizowanej. Forum co roku gromadzi szerokie grono wybitnych polskich i zagranicznych ekspertów, którzy dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie ochrony zdrowia, budują przestrzeń inspiracji i stanowią przyczynek do zmian w podejściu do zindywidualizowanego leczenia pacjenta.

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: "WARTOŚĆ ZDROWIA. Kluczowe aspekty Medycyny Personalizowanej: Value Based Healthcare i Value Based Pricing". Podczas MFMP poruszono m.in. kwestię wzrostu nakładów na zdrowie w kontekście medycyny personalizowanej, znaczenia mierników w nowoczesnym podejściu do medycyny opartej na wartości oraz osiągnięć i wyzwań innowacyjnej medycyny.

Prezydent Andrzej Duda skierował do uczestników oraz organizatorów IV Międzynarodowego Forum Medycyny Personalizowanej list. W jego imieniu odczytała go doradca Prezydenta RP Marta Gajęcka.

Pełna treść listu:

Szanowni Państwo!



Medycyna personalizowana to otwarcie nowych perspektyw, niezwykle obiecujących dla pacjentów dotkniętych ciężkimi chorobami. Jej istotą jest przełomowe myślenie o wyzwaniach dotyczących diagnozowania i leczenia. Dzięki osiągnięciom genetyki oraz pokrewnych dziedzin wiedzy

pogłębia się świadomość nauk medycznych, że nie istnieją uniwersalne metody terapii i że niezbędne jest indywidualne podejście do pacjenta. Medycyna personalizowana, korzystająca z ogromnie innowacyjnych rozwiązań, odgrywa coraz ważniejszą rolę w wielu krajach świata

i stanowi bez wątpienia drogę w przyszłość.



Bardzo się cieszę, że Międzynarodowe Forum, organizowane już po raz czwarty, przyczynia się do upowszechnienia w Polsce i lepszego zrozumienia zagadnień związanych z medycyną personalizowaną. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników debaty. Witam naszych gości z zagranicy, którzy przybyli, aby dzielić się doświadczeniem i podejmować refleksję wspólnie z polskimi ekspertami.



Cieszy mnie, że chcą Państwo rozmawiać o wielu istotnych i aktualnych problemach. Medycyna personalizowana oferuje nie tylko skuteczniejsze niż dotąd metody diagnozowania i terapii, ale może również oznaczać większą racjonalizację kosztów leczenia. Słusznie

zwracają Państwo na to uwagę, poświęcając temu ważnemu wyzwaniu dużą część dyskusji. Pragną Państwo także rozmawiać o medycynie jutra, która już dzisiaj zaczyna kształtować naszą rzeczywistość: o genomice, wielkich zbiorach danych, sztucznej inteligencji oraz innych innowacyjnych kierunkach przemian. Nie pomijają Państwo takich pojęć jak opieka oparta na wartości „Value-based Health care” oraz obiektywna ocena tej wartości. Taka dyskusja jest nam niezbędna, jeśli chcemy odmieniać oblicze polskiej ochrony zdrowia z myślą o rozwoju nauki i z pożytkiem dla pacjentów.



Ze szczególnie wielkimi nadziejami ku medycynie personalizowanej zwraca się onkologia. Dzięki nowemu podejściu, polegającemu na uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i cech pacjenta, możliwe staje się zastosowanie kolejnych linii leczenia w przypadkach uważanych dotąd

za beznadziejne, a choroby nowotworowe zaczynają nabierać wymiaru chorób przewlekłych. Te postępy, w których stawką jest ludzkie życie, mają ogromne znaczenie. Walka z rakiem stanowi wielkie wyzwanie humanitarne, społeczne i cywilizacyjne. Czuję się w nią głęboko zaangażowany. Przed dwoma miesiącami wystąpiłem z inicjatywą ustawodawczą, kierując do Sejmu RP projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej. Ufam, że proponowane rozwiązania dobrze przysłużą się zdrowiu Polaków. Pragnę Państwu podziękować za wszystkie wysiłki, które mają ten sam szczytny cel. Proszę przyjąć życzenia owocnych obrad i raz jeszcze serdeczne pozdrowienia.