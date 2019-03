Przypadek? Gazeta.pl proponuje na Środę Popielcową... mięsne pulpety

W Środę Popielcową głowy osób uczestniczących we mszy św. są posypywane popiołem. Kapłan wypowiada przy tym słowa "Prochem jesteś i w proch się obrócisz". To symbol wejścia w czas pokuty i pracy nad samym sobą. Tego dnia obowiązuje post ilościowy oraz jakościowy – oznacza to, że można spożyć trzy posiłki (w tym jeden do syta) i należy powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych.

Tymczasem portal Gazeta.pl przedstawia "propozycję obiadową" na Środę Popielcową. To pulpety w sosie koperkowym. "500 g mięsa mielonego z szynki wieprzowej? W Środę Popielcową?" – uwagę na tę "wpadkę" portalu zwróciła Marzena Paczuska, była szefowa "Wiadomości". Pytanie, czy to jedynie przypadek i pewna niezręczność redaktorów portalu, czy działanie z premedytacją.

