Porwali 3-letnią dziewczynkę i jej matkę. Dwóch mężczyzn usłyszy zarzuty

"Amelka i jej mama są już dzięki nam całe i zdrowe pod naszą opieką! Uwolnienie ich i zatrzymanie sprawców to efekt skutecznych działań @PolskaPolicja nieopisany trud policjantów z KGP, CBŚP i całego kraju, w szczególności garnizonów z Białegostoku, Olsztyna, Radomia" – czytamy na Twitterze policji.

Policja potwierdza, że zatrzymała sprawców porwania, w tym ojca dziecka, męża porwanej 25-letniej kobiety. Jeden ze sprawców został zatrzymany w powiecie ostrołęckim, drugi na granicy województwa podlaskiego i mazowieckiego. Mężczyźni zostaną teraz przewiezieni do Białegostoku, gdzie usłyszą zarzuty.

Jak podał rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka, w odnalezieniu kobiety i dziecka pomogła procedura Child Alert. Informację o miejscu pobytu 25-latki i dziecka podała osoba, która zobaczyła zdjęcie 3-letniej Amelki w mediach.

Kobieta i dziecko siłą wciągnięte do samochodu

Do porwania 25-letniej kobiety oraz jej 3-letniej Amelki doszło w czwartek rano, niedługo przed godziną 10 rano. 25-latka z córką spacerowały przed blokiem przy ul. Dziesięciny w Białymstoku. Kobieta i jej dziecko zostały siłą wciągnięte do samochodu. Jak zeznała babcia trzylatki, do samochodu wciągnęło je dwóch zamaskowanych mężczyzn.

Policja wczoraj udostępniła zdjęcie dziewczynki, uruchomiony został też system Child Alert (system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem mediów).

Policja rozstawiła na trasach dojazdowych do granicy z Niemcami posterunki blokadowe.