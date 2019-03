"Zapytam posła Suskiego, co spożył przed wypowiedzią". Kukiz kpi z szefa gabinetu premiera

Te słowa na pewno nie załagodzą sporu pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem. Zapewne nie spodobają się także wielu nauczycielom. W rozmowie z "Super Expressem" szef gabinetu politycznego premiera, minister Marek Suski porównał wynagrodzenia posłów i nauczycieli. – Posłowie mają 8 tys zł brutto pensji podstawowej (do tego dieta ponad 2 tys. zł – zauważa SE), więc jeśli nauczyciel dyplomowany ma z kawałkiem 5 tys. zł brutto to jest to nieduża różnica między posłem a nauczycielem – wskazał polityk.

Zdaniem Suskiego zapowiadany na 8 kwietnia protest nauczycieli jest inspirowany politycznie. Krytycznie ocenił odchodzenie nauczycieli od uczniów w czasie egzaminów. – Każdy chciałby więcej zarabiać. Nie znam osoby, która by powiedziała, że za dużo zarabia, to zrezygnuje sama... Chociaż posłowie sami sobie obniżyli pensję, ale bez przyjemności – skwitował.

Lider ruchu Kukiz'15 postanowiła porównać swoje zarobki jako posła do pensji żony, która jest nauczycielką. "Akurat tak się składa, że moja Żona to nauczycielka a ja jestem posłem. Wynagrodzenie podstawowe nauczyciela dyplomowanego, magistra z przygotowaniem pedagogicznym to 3.300 zł brutto. Jeszcze niedawno - jako nauczyciel mianowany - Żona dostawała 2.800 (brutto). Uposażenie podstawowe posła to 7.500 zł brutto czyli ponad dwa razy tyle, co nauczyciela dyplomowanego" – wylicza Paweł Kukiz na Facebooku.

Polityk stwierdza, że podczas kolejnego posiedzenia Sejmu "poprosi posła Suskiego o uchylenie rąbka tajemnicy- co spożył przed swoją wypowiedzią w sprawie zarobków nauczycieli i posłów".

