Były piłkarz, Janina Ochojska, czy Radosław Sikorski na listach KE. Tak opozycja chce wygrać z PiS

W Koalicji Europejskiej przyjęto zasadę, że w pierwszej trójce kandydatów w każdym regionie jest co najmniej jedna kobieta. W ramach negocjacji PO oddała po trzy jedynki koalicjantom – PSL i SLD. Jak informuje Onet, może jeszcze dojść do drobnych zmian między kandydatami PO na Mazowszu i w Warszawie, ale nie obejmą one jedynek.

Większość "jedynek" nie stanowi zaskoczenia. Mogą ewentualnie dziwić okręgi, z których startują politycy opozycji. Ze swoich mateczników startują tylko Marek Belka oraz Jerzy Buzek. Z kolei Włodzimierz Cimoszewicz, który związany jest z Podlasiem, otworzy listę w Warszawie, a Ewa Kopacz wraz z Leszkiem Millerem wystartują z Wielkopolski. Dopiero trzeci na liście Koalicji Europejskiej jest tu obecny europoseł PSL Andrzej Grzyb, ale ludowcy liczą, że przeskoczy on Millera lub Kopacz.

Wiadomo już, że "dwójką" na Pomorzu będzie Magdalena Adamowicz, wdowa po zamordowanym prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu. "Jedynką" będzie Janusz Lewandowski z PO. Trzecie miejsce w Kujawsko-Pomorskiem otrzymała Agnieszka Kłopotek, żona posła PSL Eugeniusza Kłopotka. Na listach są także Małgorzata Szmajdzińska z SLD (trzecia na Dolnym Śląsku) oraz Barbara Dolniak z Nowoczesnej (piąta na Śląsku) — wdowy po Jerzym Szmajdzińskim i Grzegorzu Dolniaku, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.

Onet twierdzi, że PO ma największy kłopot z ułożeniem list w Warszawie i na Mazowszu. "Co prawda liderzy obu list są znani (Cimoszewicz i były wicepremier Jarosław Kalinowski), to wciąż ważą się losy pozostałych kandydatów. W stolicy na dwójce znajdzie się prawdopodobnie Andrzej Halicki (PO), były minister cyfryzacji, zaś na trójce – Kamila Gasiuk-Pihowicz, była posłanka Nowoczesnej, która przeszła do Platformy. Na Mazowszu za Kalinowskim najprawdopodobniej znajdzie się europoseł PO Dariusz Rosati, były szef MSZ w rządach SLD-PSL lub też posłanka PO Jolanta Hibner" – czytamy.

Kandydaci Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego:

Okręg nr 1 - Pomorze: 1. Janusz Lewandowski, europoseł PO. 2. Magdalena Adamowicz.

Okręg nr 2 - Kujawsko-Pomorskie: 1. Radosław Sikorski (PO), były szef MSZ. 2. Janusz Zemke, europoseł SLD. 3. Agnieszka Kłopotek, żona posła PSL Eugeniusza Kłopotka

Okręg nr 3 - Podlaskie - Warmińsko-Mazurskie: 1. Tomasz Frankowski, były piłkarz, reprezentant Polski. 2. Urszula Pasławska, wiceszefowa PSL.

Okręg nr 4 - Warszawa: 1. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier koalicji SLD-PSL. 2. Andrzej Halicki, szef PO na Mazowszu, były minister cyfryzacji. 3. Kamila Gasiuk-Pihowicz, była posłanka Nowoczesnej, która przeszła do PO-KO.

Okręg nr 5 - Mazowsze: 1. Jarosław Kalinowski, europoseł PSL, były wicepremier i minister rolnictwa w rządach SLD-PSL. 2. Dariusz Rosati, europoseł PO, były szef MSZ w rządach SLD-PSL lub Jolanta Hibner, posłanka PO.

Okręg nr 6 - Łódź: 1. Marek Belka, były premier i prezes NBP. 2. Paweł Bejda, poseł PSL

Okręg nr 7 - Wielkopolska: 1. Ewa Kopacz, była premier. 2. Leszek Miller, były premier i szef SLD. 3. Andrzej Grzyb, europoseł PSL

Okręg nr 8 - Lubelskie: 1. Krzysztof Hetman, były marszałek województwa lubelskiego z PSL. 2. Joanna Mucha, posłanka PO, była minister sportu

Okręg nr 9 - Podkarpackie: 1. Czesław Siekierski, europoseł PSL. 2. Krystyna Skowrońska, posłanka PO.

Okręg nr 10 - Małopolska - Świętokrzyskie: 1. Róża Thun, europosłanka PO. 2. Adam Jarubas, były marszałek województwa świętokrzyskiego z PSL. 3. Andrzej Szejna, wiceszef SLD, były europoseł.

Okręg nr 11 - Śląsk: 1. Jerzy Buzek, były premier. 2. Marek Balt, lider SLD na Śląsku. 3. Mirosława Nykiel, posłanka PO. 4. Jan Olbrycht, europoseł PO. 5. Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu z Nowoczesnej.

Okręg nr 12 - Dolnośląskie - Opolskie: 1. Janina Ochojska, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. 2. Jarosław Duda, senator PO, były wiceminister pracy. 3. Małgorzata Szmajdzińska, była posłanka SLD, wdowa po Jerzym Szmajdzińskim.

Okręg nr 13 - Zachodniopomorskie - Lubuskie: 1. Bogusław Liberadzki, europoseł SLD, były minister transportu. 2. Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia w rządach PO.