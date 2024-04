Kto wygra wybory do PE? Polacy wskazali faworyta

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. Polacy wybiorą 53 europosłów. Do 2 maja komitety mają czas na zgłaszanie w PKW list swoich kandydatów. W dniach 25 maja-7 czerwca do godziny 24 rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.

United Surveys zapytało Polaków o to, kto ma największe szanse na zwycięstwo. Respondenci wyraźnie wskazali Koalicję Obywatelską. Uważa tak 39 proc. badanych.

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na wygraną w czerwcowych wyborach zdaniem 28,3 proc. anektowanych. Trzecią Drogę jako potencjalnego zwycięzcę wskazało z kolei 5,3 proc. badanych. 2,3 proc. uważa, że wybory wygra Lewica, a 1,7 proc., że Konfederacja.

23,4 proc. nie ma w tej sprawie zadnia.

Zaskoczenie w miastach

Sondaż przynosi także ciekawe wyniki w podziale na mieszkańców miast i wsi. Największa wiara w zwycięstwo partii Donalda Tuska panuje wśród badanych w miastach do 50 tys. mieszkańców. Tam 54 proc. jest przekonana o zwycięstwie KO. Z kolei mieszkańcy dużych ośrodków (powyżej 250 tys. mieszkańców) uważają, że wygra Koalicja Obywatelska (44 proc.), ale jednocześnie dają także spore szanse PiS (27 proc. jest przekonanych, że w czerwcu wygra partia Jarosława Kaczyńskiego). To o tyle ciekawe, że elektorat w dużych miastach jest raczej nieprzychylny PiS.

Mieszkańcy wsi wierzą w zwycięstwo PiS (36 proc.). W małych i średnich miastach jest ona zdecydowanie niższa (odpowiednio 22 i 17 proc.).

Sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 6-7 kwietnia 2024 na reprezentatywnej próbie ankietowanych metodą CATI&CAWI.

