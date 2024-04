Seria pytań o kandydatów PiS do PE. Müller: Nie wyciągnie pan ze mnie tego cytatu

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik najprawdopodobniej wystartują z list PiS w wyborach do PE. Według nowych ustaleń medialnych decyzje w tym zakresie zapadły już w kierownictwie PiS.

Wybory do PE. Wąsik i Kamiński wzmocnieniem czy osłabieniem PiS?

W porannym wywiadzie w Radio ZET Bogdan Rymanowski zapytał Piotra Müllera, czy Kamiński powinni być lokomotywami wyborczymi PiS w eurowyborach.

Poseł PiS odparł, że będzie lada moment decyzja. – Nie uprzedzam tego. Do 1 maja jest decyzja co do rejestracji list. Myślę, że te decyzje będą gdzieś 26, 27 kwietnia – powiedział Müller.

Dopytywany, czy w jego ocenie byli szefowie CBA przyczynią się do wyższego wyniku PiS w wyborach do PE, poseł przyznał, że nie ma jednoznacznej opinii. – Wiem, że obaj panowie zostali skrzywdzeni jeżeli chodzi o kwestie związane z mandatami poselskimi i ich wygaśnięciem. Nie mam natomiast przekonania, że zaszkodzi to PiS. Czy pomoże? Nie wiem. Panowie są rozpoznawalni, wiele osób wie, jak walczyli z korupcją. W wielu obszarach nasz elektorat zostanie dzięki temu zmobilizowany, natomiast druga strona będzie to wykorzystywała do ataku na nas i w tym sensie są to rzeczy nieprzewidywalne – ocenił.

"Nie wyciągnie pan ze mnie tego cytatu"

Dłuższą chwilę prowadzący pytał swojego gościa o możliwy start do europarlamentu Jacka Kurskiego, a także o ocenę TVP pod jego kierownictwem. Poseł powiedział, że stacja odgrywała ważną rolę w kontekście pluralizmu na polskiej scenie politycznej, ale inaczej widziałby jej pracę co do formy przekazu.

– Ewentualny stary Jacka Kurskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy PiS-u to będzie kula u nogi? – zapytał podsumowując wątek Rymanowski.

– Panie redaktorze, nie wyciągnie pan ze mnie tego cytatu – powiedział rozbawiony Müller. – Natomiast nie czuję, żeby to było wsparcie – dodał.

Kto kandydatem PiS kandydata na prezydenta?

W dalszej części rozmowy Piotr Müller został zapytany o potencjalnych kandydatów ugrupowania w wyborach prezydenckich.

– Ja bym widział Mateusza Morawieckiego jako kandydata na prezydenta Polski, natomiast nie znam innych potencjalnych kandydatur jeżeli chodzi o nasz obóz polityczny – przyznał były rzecznik prasowy rządu PiS.

Polityk wypowiedział się też w kwestii ewentualnych kandydatur Beaty Szydło i Przemysława Czarnka. – Była premier oczywiście jest też jednym z naturalnych kandydatów, jeżeli by chciała startować. Doświadczeni politycy – myślę, że raczej to powinny być osoby, które już pełniły jakieś funkcje rządowe, ministerialne, z jakimś doświadczeniem. Przemysław Czarnek też był ministrem, ale Przemek myślę, że jest od zagrzewania naszego zdecydowanego elektoratu w środku, trochę ciężej pewnie by było mu szukać poparcia – powiedział.

Müller stwierdził też, że była marszałek Sejmu Elżbieta Witek oddziałuje politycznie szerzej, niż tylko na elektorat Prawa i Sprawiedliwości, a z kolei Tobiasz Bocheński w Warszawie zrobił lepszy wynik, niż pierwsze exit polle zakładały.

