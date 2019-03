Pawłowicz bezlitosna dla Boniego. "Mam nadzieję, że Polacy wystawią Panu rachunek za kolejną po PRL-owskiej zdradę"

Michał Boni opublikował dziś wpis, w którym żegna się ze swoją partią. Powodem tej decyzji są listy Koalicji Europejskiej do europarlamentu. Okazuje się bowiem, że znalazł się dopiero na 5. miejscu. "Chce startowac @KEuropejska i robic dobrze, to co robilem. Ale musze miec jakas szanse.Nie dano mi jej. Polska musi wygrac. A ja bede Jej sluzyl w kazdy mozliwy sposob! Platformo, moze do zobaczenia..." – napisał na Twitterze polityk (pisownia oryginalna).



Zdaje się, że nad losem europosła Platformy Obywatelskiej nie ubolewa posłanka Prawa i Sprawiedliwości Krystyna Pawłowicz, która zwróciła się do niego na Twitterze.

"Panie BONI, Mam nadzieję,że Polacy NIGDY już nie dadzą panu szansy na kompromitowanie naszej Ojczyzny zagranicą. Że wyborcy wystawią panu rachunek za zaprzaństwo i kolejną po PRL-owskiej zdradę polskich interesów,tym razem w unijnej organizacji w Brukseli..." – napisała Krystyna Pawłowicz.