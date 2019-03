Drakońska dieta prezydenta. 3 litry wody dziennie, ćwiczenia i gotowane brokuły

Zero mleka, zero tłuszczu, zero pszennego pieczywa i słodyczy. I tylko 1000 kcal dziennie. Ale pod nadzorem lekarzy z wojskowego szpitala przy ul. Szaserów, więc bezpieczna – informuje "Fakt". Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do kampanii prezydenckiej. Prezydent rzucił też palenie i dużo się rusza.

Tabloid publikuje przykłądowy jadłospis Andrzeja Dudy: na śniadanie płatki owsiane, chudy jogurt, jeśli kanapki, to z pełnoziarnistego pieczywa i najwyżej dwa plasterki żółtego sera; w ciągu dnia musi pić dużo wody – ok. 3 litrów, małymi łykami i wtedy, gdy pojawia się pragnienie; owoce jak najbardziej, ale tylko niskoglikemiczne (np. truskawki czy maliny); na obiad zupa, dużo sałaty, gotowane na parze brokuły czy kalafior, kurczak, ale bez skóry.

Do tego jogging na bieżni. Prezydent Duda miał też zrezygnować z alkoholu – może jedynie od czasu do czasu napić się czerwonego wytrwanego wina. Dieta ma trwać w sumie przez trzy miesiące. – Powtarza, że z Komorowskim wygrał, bo był silny i chce do tej formy wrócić – mówi "Faktowi" współpracownik Andrzeja Dudy.

