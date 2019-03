Sellin: Broniarz jest postkomunistycznym śpiochem

Szef ZNP, Sławomir Broniarz, udzielił krótkiego wywiadu dla Radia Zet. Zaznaczył, że nie chce kolejnych rozmów z Anną Zalewską, a spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Zadeklarował też, że poza generalnym strajkiem, którego początek jest zaplanowany na 8 kwietnia, nauczyciele mogą użyć jeszcze jednego "oręża". – Strajk to nie wszystko. Mamy w ręku potężny oręż jakim jest promocja uczniów. Jeśli go wykorzystamy, to edukacji grozi kompletny kataklizm – ocenił Broniarz.

Komentując słowa Broniarza, wiceszef resortu kultury Jarosław Sellin podkreślił, że "żaden rząd w ostatnich 30 latach nie zapewnił nauczycielom takiej podwyżki, jaką my zaproponowaliśmy". – W ciągu zaledwie 1,5 roku podwyżka sięga 16 proc. Takiej podwyżki nie było w czasach rządu PO ani wcześniej SLD. Natomiast uważamy, że to jest jeszcze niewystarczające i – roztropnie zarządzając budżetem, zamykając lukę vatowską, lepiej ściągając podatki i uzdrawiając finanse publiczne – będziemy w kolejnych latach zapewniać kolejne podwyżki, ale już te są największe w historii III RP – mówił.

– To jest kompletnie nieodpowiedzialny człowiek. Apeluję do nauczycieli. Sam byłem nauczycielem, wiem, jaki to jest piękny i odpowiedzialny zawód. Zmieńcie prezesa, on was kompromituje od lat – stwierdził Sellin.