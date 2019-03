Ardanowski: Realizujemy najbardziej prowiejski program, którego dotąd nie było

– Sołtysi najlepiej wiedzą, że wiele rzeczy w mieście przychodzi dużo łatwiej niż na wsi, a nasi bracia i siostry z miasta nie zdają sobie czasem sprawy, skąd to się bierze i jak ciężko jest coś wypracować: wodociągi, kanalizacja, szerokopasmowy internet (…). Ale może to, co trudniej przychodzi, lepiej smakuje i jest bardziej doceniane – mówił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski na obchodach Dnia Sołtysa w Łowiczu.

Minister zwrócił się osobiście do szefa rządu z podziękowaniami. – Chcę podziękować Panu Premierowi i wszystkim kolegom z rządu, że mogę realizować z nimi ten program. Jednym z jego priorytetów jest Plan dla wsi - jak wszystkie programy społeczne, adresowane do polskich rodzin, do dzieci, do ludzi starszych – ocenił Ardanowski. – Nasz program dla wsi to również przywracanie elementarnego poczucia bezpieczeństwa na obszarach wiejskich. To przywracanie łączności, funkcji poczty polskiej, transportu publicznego. To wszystko sprawia, że wieś staje się coraz lepszym miejscem do życia, do realizacji naszych marzeń i aspiracji. Wielu ludzi chce na wsi mieszkać, bo zdaje sobie sprawę, że wieś to dobre miejsce do życia – zaznaczył minister.

Na koniec Ardanowski podkreślił, że polityka obecnego rządu jest najlepszą dla wsi od długiego czasu. – Bardzo dziękuję za tę politykę, najbardziej prowiejską, prochłopską politykę, jakiej nie było i nie będzie – stwierdził