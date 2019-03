Niewybredny atak Wałęsy na Kaczyńskiego. Brudziński: Mędrzec Europy

– Tydzień temu w Rzeszowie rozmawialiśmy o ważnych sprawach, przede wszystkim przedstawiliśmy dwanaście punktów naszego planu dla Polski w Unii Europejskiej. Rozmawialiśmy o stawce tych wyborów, o sprawach rozwoju gospodarczego. Liczyłem, że w ciągu 7 dni, które minęły, usłyszymy z drugiej strony jakieś konkrety, propozycje, choćby zarys programu, ale dalej mamy tylko ideologię. Ja, 7 dni temu dziękowałem za szczerość opozycji. Dzisiaj muszę znów podziękować za szczerość wiceprezydentowi Warszawy. Nie chodzi bowiem o żadną tolerancję, tylko afirmację związków jednopłciowych. O to by miały też prawo do adopcji. My mówimy temu stanowcze "Nie". Wara od naszych dzieci! – mówił prezes PiS podczas sobotniej konwencji w Katowicach.

"Facet którego kiedys na zbity pysk wyrzuciłem z pracy nie bedzie mówił Polakom co „wara” a co nie „wara”. Moze se tak do kota powiedzieć a nie do Obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. WYGRAMY!" – tak do słów Kaczyńskiego odniósł się na Twitterze Lech Wałęsa. I stwierdził: "Polacy to mądry Narod, wiedza co dla nich dobre jest a co złe i wybiorą mądrze. Nie bedzie ich pouczał facet ktory nie ma zielonego pojęcia co to znaczy byc ojcem. Za kogo on sie uważa używając bezkarnie takich słów jak „Kanalie” czy „wara” ?

Na zaczepne wpisy byłego prezydenta Polski odpowiedział szef MSWiA Joachim Brudziński. Ironicznie określił Wałęsę mianem mędrca Europy". Przypomniał słynna wypowiedź noblisty, w której dosadnie skrytykował homoseksualistów. – Nie może mniejszość wchodzić na głowę większości (...) Ja się nie zgadzam, żeby ta mniejszość (...) wychodziła na ulice moje dzieci, moje wnuki bałamuciła jakimiś tam mniejszościami – mówił Lech Wałęsa w wywiadzie dla TVN.

"Do b.Prezydenta pisze minister spraw wewnętrznych który kiedyś z tuba po ulicy wykrzykiwał: „komuniści i złodzieje”.A tak na marginesie to przed PE,trzeba język polski najpierw poprawić bo co oznacza”pobietać” że o „kancelarii”nie wspomnę. Nie ta „liga” panie Brudzinski.Żegnam" – tak Wałęsa odpowiedział Brudzińskiemu.