"Na nic ten krawat jak słoma dalej z cholew wyłazi". Żenujące żarty rzecznika PSL

W niedzielę premier Mateusz Morawiecki brał udział w uroczystości z okazji „Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa” w Łowiczu. W wystąpieniu jakie tak wygłosił szef rządu wspominał lata dzieciństwa i młodości. Wiele chwil przyszło mu wówczas spędzić na wsi. – Począwszy od takich czynności, jak dojenie krów, również i sianokosy, łącznie z tym, że nawet w takich uboższych gospodarstwach miałem posługiwać się cepem, później wszedł taki film „Wejście Smoka” w związku z tym wiedziałem, że Bruce Lee nie dałby rady polskiemu chłopu – stwierdził. Jak mówił, „lubi patrzeć na zwycięskie drużyny”. – Nasza wspaniała drużyna polskich sołtysów też (…) będzie spełniać marzenia, będzie walczyć o Polskę naszych marzeń, razem z nami, razem ze wszystkimi ludźmi dobrej woli – dodał.

To właśnie do tej wypowiedzi nawiązał na Twitterze rzecznik PSL Jakub Stefaniak. "dzieła wybrane PiS: „Młody Morawiecki po wydojeniu krowy i pracy cepem wypatruje Boeinga PLL Lot” olej na płótnie" – napisał polityk a do wpisu załączył zdjęcie obrazu. Pod wpisem pojawiło się wiele krytycznych komentarzy. Jedna z użytkowniczek Twittera zareagowała bardzo emocjonalnie: "gówniarzu jeden, gdy Premier @MorawieckiM został porwany przez zomo i kazali mu swój własny grób kopać w wkieu 15 lat, ty s**łeś w pieluchę grzecznie w domu! możesz mu buty pastować............ ! Szacunku się naucz!" – napisała. "A nie przez Marsjan?" – odparł rzecznik PSL.

Internauci wskazywali, że Stefaniak powinien przeprosić premiera. Na jeden z takich wpisów zareagowała posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. "Nie musi,nie ma zdolności honorowej. Ma skojarzenia tylko ze swym najbliższym otoczeniem..." – napisała. Tego wpisu polityk również nie pozostawił bez komentarza. "Panno Krysiu a Pani co dzisiaj doiła?" – zapytał. Poziomem wpisów Stefaniaka zniesmaczony okazał się dziennikarz "Rzeczpospolitej" Michał Szułdrzyński: "Panie Jakubie, nie wypada. Można krytykować @KrystPawlowicz ale w ramach kulturowych norm. A to już było poza". "To zależy od interpretacji. Nie mnie szukać tu podtekstów..." – odpowiedział Stefaniak.

"Na nic ten krawat jak słoma dalej z cholew wyłazi" – podsumował jeden z użytkowników portalu.