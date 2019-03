"Kolejna jaskółka, która czyni wiosnę". Scheuring-Wielgus na warszawskiej liście partii Biedronia

Na konferencji razem z Robertem Biedroniem wystąpiła sama zainteresowana. – Chciałbym powitać kolejną jaskółkę, która czyni wiosnę w naszej drużynie – zaczął polityk. – To jest dla mnie zaszczyt i duma, ponieważ marzę o tym, aby projekt który robimy - Wiosna - poważna siła polityczna, która jest według sondaży trzecią siłą polityczną w Polsce, był projektem złożonym z ludzi o podobnych wartościach, ludzi którzy marzą o Polsce demokratycznej, otwartej, nowoczesnej, świeckiej, Polsce która nikogo nie wyklucza i nie zostawia z tyłu. Jak wiemy, takich ludzi jest w Polsce dość sporo, ale w polityce mamy jakiś deficyt (...), dlatego to jest dla mnie ważny dzień, ponieważ do naszej ekipy dołącza nie tylko moja wieloletnia przyjaciółka, z którą współpracowałem jako prezydent Słupska w Radzie Zrównoważonego Rozwoju (...), ale przede wszystkim znana, ceniona, lubiana posłanka Joanna Scheuring-Wielgus.

Przypomnijmy, że Scheuring-Wielgus miała pierwotnie ubiegać się o mandat europosła z list Koalicji Europejskiej. Pojawiły się jednak głosy, że jest ona dla KE problemem. W związku z tym faktem, posłanka partii Teraz! oświadczyła, że nie chce być w otoczeniu ludzi, dla których jej poglądy i działania stanowią problem.