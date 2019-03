Fundacja Rzecznik Praw Rodziców: Uzyskaliśmy ważną deklarację od premiera ws. 500 Plus

Jak podaje Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, podczas spotkania w Raszynie, na którym premier Mateusz Morawiecki ogłosił program 500+ na pierwsze dziecko, prezes Fundacji Karolina Elbanowska zwróciła się z pytaniem dotyczącym tego, czy program nie będzie finansowany ze zlikwidowanego zwrotu podatkowego na dzieci.

– Nie ma takiego pomysłu – powiedziała minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska

Premier Mateusz Morawiecki zapytany o to samo potwierdził, że zwrot będzie zachowany.

Fundacja tłumaczy, że niepokój w tej sprawie wziął się z faktu, że już w 2015 roku podczas konstruowania programu "Rodzina 500 Plus" pojawił się pomysł finansowania go ze zlikwidowania ulgi na dzieci. Przedstawiciele Fundacji mieli wówczas zwracać się do premier Beaty Szydło, żeby nie naruszono tego dobrego i ugruntowanego już mechanizmu polityki prorodzinnej. Pomysł zlikwidowania ulgi na dzieci miał również w 2011 roku minister Jacek Rostowski, ale jak sam przyznał zrezygnował z niego w wyniku protestów rodziców.

"Tymczasem ulga na dzieci to najlepsza, godnościowa forma polityki prorodzinnej, polegająca na tym, że państwo nie zabiera rodzicom zarobionych przez nich samych pieniędzy" – podkreśla Fundacja.