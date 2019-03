Kwaśniewski o Biedroniu: Ma jedną przewagę nad innymi politykami

– Jest sympatyczny. Da się lubić. To jest ważne w polityce, bo tego się kupić nie da. To się albo ma, albo nie ma. On to ma – powiedział na antenie Polsat News Aleksander Kwaśniewski.

Był prezydent ocenił także kształt list Koalicji Eurpoejskiej w wyborach do PE: – Chcę powiedzieć, że z kształtu list Koalicji Europejskiej cieszę się bardzo. Uważam, że znaleźli się tam ludzie o doświadczeniu, o potwierdzonej takiej proeuropejskiej postawie. Część z nich negocjowała Polskę w Unii Europejskiej, część wprowadzała Polskę do Unii Europejskiej. Pracowali w tej dziedzinie. Bardzo kompetentna lista i cieszę się również, że w Warszawie będę mógł głosować na Cimoszewicza.

Jak rolę Donalda Tuska widzi Kwaśniewski? – W interesie Donalda Tuska, jakby on nie określał swojej przyszłości, bo myślę, że sam ciągle nie wie, jest sukces Koalicji Europejskiej jest na pewno na jego korzyść. On uzyskuje polityczne wsparcie, które może spożytkować np. jakby zdecydował się startować w wyborach prezydenckich – stwierdził były prezydent Polski.