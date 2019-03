Gessler opublikowała zdjęcie i napisała co myśli o homoseksualistach. Fala komentarzy

W związku z podpisaną przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Deklaracją LGBT+ temat homoseksualizmu jest jednym z dominujących w ostatnim czasie. Swoje zdanie w tej kwestii postanowiła wyrazić znana restauratorka Magda Gessler. Gwiazda TVN-u przebywa obecnie na Ibizie skąd opublikowała zdjęcie. Zamieściła je na jednym z portali społecznościowych.

Na fotografii widzimy parę dwóch przytulających się gejów. Restauratorka opatrzyła ją komentarzem: "Miłość jest piekna w kazdym kolorze... jesli jest prawdziwa..., zakochani sa chronieni" (pisownia oryginalna - red.).

Wpis wywołał falę komentarzy i dyskusję między internautami na temat słuszności promowania tego rodzaju skłonności. "Bardzo szanuję Panią za podjęcie tematu. Przeraża mnie ta nienawiść wylewająca się z ludzi, to jest naprawdę bardzo smutne, że zamiast żyć i dać żyć innym tak bardzo nasz naród lubi wchodzić innym w życie z buciorami i siać nienawisc. Mam nadzieję, że jeszcze się to zmieni!" – czytamy w jednym z komentarzy. "Dziekujemy pani Magdo, ze nas pani wspiera. Przez takich typowych polaczków którzy niegdzie nie byli swiecie, żyją z 500+ dlatego w tym naszych kraju jest jak jest. Kochamy panią za to jaka pani jest poprostu" – napisał inny internauta.

"Dla mnie jakos niesmacznie... Niech sobie sa... Ale wole tego nie widziec" – przyznała internautka.

"na nic homoprooaganda - tolerancja to nie znaczy tyle co akceptacja i afirmacja. My nie mamy żadnej fobii tylko nie zgadzamy siła na promocje zachowań dewianckich jako normalne. Przy czym społecznie je tolerujemy od lat póki nie wychodzą poza granice prawa" – napisano w kolejnym komentarzu.