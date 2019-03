Kolejne zmiany w zarządzie TVP. Piotr Pałka zrezygnował

Dzisiaj Rada Mediów Narodowych ma się spotkać na pilnym posiedzeniu poświęconym sytuacji w TVP. W czwartek podczas wieczornego posiedzenia, Rada Nadzorcza TVP zawiesiła w prawach członka Zarządu TVP Piotra Pałkę. O sprawie jako pierwszy informował portal "Do Rzeczy". Głównym powodem jest postępowanie sądowe, które Pałka wytoczył TVP.

Piotr Pałka od dziewięciu miesięcy znajduje się w sporze sądowym z Telewizją, w związku z żądaniem odszkodowania w następstwie zwolnienia dyscyplinarnego. Przypomnijmy, że Piotr Pałka do czerwca 2018 roku pracował w biurze programowym TVP, ale został zwolniony po tym, jak do konkursu Debiuty na festiwalu w Opolu dopuszczono piosenkę „Siła kobiet” Girls on Fire, w której klipie nawiązywano do tzw. czarnych marszy.

