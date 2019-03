Wiadomo, co zamachowiec z Christchurch robił w Polsce

Zamachowiec z Christchurch przebywał na terenie naszego kraju w grudniu 2018 r. Polskie służby ustaliły to na podstawie logowań jego telefonu. Brenton Tarrant przemierzył w Polsce ponad 2 tys. kilometrów. Co robił w naszym kraju? Jak informuje RMF FM, mężczyzna miał zwiedzać zamki krzyżackie.

Z ustaleń rozgłośni wynika, że po dokonanym przez 28-latka zamachu polskie służby zwróciły się do Nowej Zelandii o przekazanie wszelkich informacji mogących pomóc w odtworzeniu szczegółów jego pobytu w Polsce. Chodzi między innymi o numer telefonu, a także dane identyfikacyjne urządzeń elektronicznych zamachowca, które łączyły się z internetem. Sprawdzono również jego profile w mediach społecznościowych - to właśnie tam znaleziono zdjęcia zamków krzyżackich. Jak ustaliło RMF FM, Tarrant miał kontakt z co najmniej dwiema osobami z Polski. Służby próbują ustalić charakter relacji zamachowca z tymi osobami.

Przypomnijmy, że sprawca zamachu w Christchurch strzelał do ludzi w dwóch meczetach – Al Noor i Linwood. Wszystko transmitował na żywo w internecie poprzez zamontowaną na głowie kamerę. Zginęło w sumie 50 osób.