Tusk: Wypalimy żelazem każdą zdradę i próbę destabilizacji

Szef rządu odniósł się w piątek na platformie X do ostatnich działań polskich służb.

Donald Tusk: Nie będzie żadnej pobłażliwości dla kolaborantów

"Niedoszły zamachowiec na prezydenta Zelenskiego, Polak działający w porozumieniu z rosyjskimi służbami – aresztowany 2 dni temu. Białorusin pracujący dla Rosjan, który zlecił dwóm Polakom zamach na współpracownika Nawalnego – zatrzymany. Zamachowcy też już w areszcie. Powiązani są ze środowiskami kibicowskich ultrasów. To tylko w kwietniu" – napisał Donald Tusk.

Premier zapowiedział, że dla kolaborantów rosyjskich służb nie będzie żadnej pobłażliwości. "Wypalimy żelazem każdą zdradę i próbę destabilizacji" – podkreślił.

Atak na przyjaciela Nawalnego. Podejrzani zatrzymani w Polsce

Przypomnijmy, że w Polsce zatrzymano dwie osoby podejrzane o atak na rosyjskiego opozycjonistę Leonida Wołkowa. Informację w tej sprawie przekazał w rozmowie z dziennikarzami prezydent Litwy Gitanas Nauseda.

Do napaści na Wołkowa doszło 12 marca. Opozycjonista wracał autem do swojego domu w Wilnie, gdy napastnik rozbił szybę w samochodzie, spryskał rosyjskiego opozycjonistę gazem pieprzowym i pobił go, używając do tego młotka.

Polak z poważnymi zarzutami. W tle zamach na Wołdymyra Zełenskiego

W czwartek z kolei Prokuratura Krakowa poinformowała o zatrzymaniu Pawła K. Mężczyzna usłyszał zarzut zgłoszenia gotowości do działań na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej. W toku śledztwa ustalono, że nawiązał on kontakt z obywatelami Federacji Rosyjskiej, bezpośrednio zaangażowanymi w wojnę w Ukrainie.

"Do jego zadań należało zebranie i przekazanie wywiadowi wojskowemu Federacji Rosyjskiej informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa – Prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełeńskiego" – przekazała PK w komunikacie.

