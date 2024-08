Kolejna kontrasygnata Tuska ws. "neo-sędziego". "Nie wiem jak Silni Razem to zniosą"

Dziennikarz Telewizji Republika Marcin Dobski opublikował na portalu X zdjęcia dokumentujące na kontrasygnatę premiera Donalda Tuska pod postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy. Sprawa dotyczy postanowienia w sprawie nadania tytułu profesora z dnia 15 maja 2024 r. Profesorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne został dr hab. Paweł Sławomir Księżak.

"Kolejna kontrasygnata premiera Tuska, przy postanowieniu prezydenta Andrzeja Dudy, dot. – wg niektórych – neosędziego SN Pawła Księżaka. Minister Maciej Berek i premier Donald Tusk są w zmowie ze Zbigniewem Ziobro i PiS. Nie wiem jak #SilniRazem to zniosą" – napisał Dobski.

Paweł Księżak to sędzia Sądu Najwyższego, który orzeka w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych od 2018 roku.



Tusk się kaja: Nastąpił błąd

W środę szerokim echem odbiła się decyzja Donalda Tuska o zaakceptowaniu postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy o wyznaczeniu sędziego Sądu Najwyższego Krzysztofa Wesołowskiego na komisarza nadzorującego wybór nowego Prezesa Izby Cywilnej.

Fakt ten ściągnął na premiera krytykę ze strony tej części środowiska sędziowskiego, która kwestionowała zmiany wprowadzone w wymiarze sprawiedliwości przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Jak wynika z ustaleń mediów, decyzja w tej sprawie wywołała również konsternacje i zdziwienie w obozie władzy. Chodzi o to, że sędzia Wesołowski trafił do SN na mocy ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa autorstwa PiS. Do sprawy szef rządu odniósł się podczas środowej konferencji prasowej. Przekonywał, że... nastąpił błąd.

– Nie będę owijał w bawełnę. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nastąpił błąd – oświadczył Tusk.

Jak tłumaczył, wśród zadań premiera jest także podpisywanie setek dokumentów, czasami nawet kilkudziesięciu dziennie. Te dokumenty – podkreślał – dzielą się na bardziej techniczne i bardziej merytoryczne.

