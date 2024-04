Miedwiediew o doniesieniach z Polski. "Naprawdę poważna sprawa"

Doniesienia o przygotowaniach do zamachu na Wołodymyra Zełenskiego w Polsce mogą być pierwszym dowodem na to, że Zachód zdecydował się go zlikwidować – stwierdził Dmitrij Miedwiediew.

"Zamach na życie głównego banderowca w Polsce? To naprawdę poważna sprawa. Narkotyczny klaun ma poważne powody do niepokoju" – napisał o prezydencie Ukrainy Miedwiediew na swoim kanale w Telegramie. Jak dodał, "całkiem możliwe, że to pierwszy dowód na to, iż Zachód zdecydował się go (Zełenskiego – red.) zlikwidować".

Były prezydent Rosji, którego cytuje państwowa agencja RIA Novosti, nie przedstawił żadnych dowodów na potwierdzenie swoich słów. Rosja planowała w Polsce zamach na Zełenskiego? Prokuratura Krajowa poinformowała w czwartek, że obywatel RP Paweł K. miał współpracować z rosyjskim wywiadem wojskowym, który planował przeprowadzenie zamachu na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Z opublikowanego komunikatu wynika, że działania w tej sprawie odbywały się w ścisłej współpracy polskiej prokuratury z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z Prokuraturą Generalną Ukrainy i Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.

W toku śledztwa ustalono, że mężczyzna zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej i nawiązywał kontakty z obywatelami FR, bezpośrednio zaangażowanymi w wojnę w Ukrainie. "Do jego zadań należało zebranie i przekazanie wywiadowi wojskowemu Federacji Rosyjskiej informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa – Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego" – czytamy. Polak z zarzutami Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pawła K. przekazało polskiej Prokuraturze Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy. Następnie w toku śledztwa uzyskano od strony ukraińskiej w ramach pomocy prawnej kluczowy materiał dowodowy w sprawie. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku.

