"Nie da rady uciec do Brukseli". PO zapowiada wniosek o odwołanie Zalewskiej

Podczas konwencji Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu, gdzie kandydatka Koalicji Europejskiej Janina Ochojska zmierzy się z minister edukacji narodowej Anną Zalewską Grzegorz Schetyna dużo uwagi poświęcił tej ostatniej. Lider PO przekonywał, że wystawienie jej przez Prawo i Sprawiedliwość na listach do Parlamentu Europejskiego wpisuje się w "Akcję Ewakuację". Jak jednak zapewnił, to się nie uda, ponieważ Polacy na to nie pozwolą. – Pani Zalewska nie da rady uciec do Brukseli, bo po prostu Polacy jej nie wybiorą – przekonywał.

Grzegorz Schetyna zapowiedział, że najpierw jednak to Platforma Obywatelska rozliczy szefową MEN "ze zniszczenia polskiej szkoły". – W przyszłym tygodniu PO zgłosi wobec niej w Sejmie [wniosek o] wotum nieufności – poinformował i dodawał: "W całej Polsce ludzie widzą, co się dzieje i potrafią ocenić, co jest dobre, a co jest złe i żadna propaganda tego nie zamaże".