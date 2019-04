Śląscy działacze Kukiz'15 przechodzą do Konfederacji

Chodzi o działaczy Kukiz'15 z okręgu 29 złożonego z trzech miast – Zabrza, Gliwic i Bytomia. Podjęli oni w sobotę decyzję o rozwiązaniu kół Kukiz'15 w tym regionie i o przejściu do Konfederacji Korwin Braun Liroy Narodowcy. Wśród nich jest jedyny radny Kukiza w mieście powyżej 100 tys. mieszkańców (Zabrze) – Sebastian Dziębowski.

Ta sytuacja pokazuje, że Konfederacja jest tą formacją, która przyciąga, która staje się coraz bardziej znacząca na polskiej scenie politycznej. To wskazuje na to, że to właśnie ten kierunek jest tym, który uważają za słuszne ruchy wolnościowe, narodowe, patriotyczne – ocenił poseł Jacek Wilk, informując o "transferze".

– Jest to dla nas ciężka decyzja (…). Każdy z nas wierzył, że zbudujemy z Kukiz'15 wielką Polskę, że ta oddolność, transparentność będzie czymś ważnym. Niestety okazało się, że te wszystkie rzeczy zostały utracone, zniszczone. Została utworzona lista do Parlamentu Europejskiego, na którą się nie zgadzaliśmy, pisaliśmy oświadczenia w tej sprawie, niestety lider ugrupowania i posłowie zaakceptowali tę listę i pewną kandydatkę, która jest bardzo kontrowersyjna i nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Nie mogliśmy iść z Kukizem na jakiś kompromis – wyjaśnił Sebastian Dziębowski.