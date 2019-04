Biedroń: W Warszawie walczymy o trzy mandaty

Biedroń powiedział na konferencji prasowej, że przedstawia "10 jaskółek, które uczynią wiosnę nie tylko w Polsce, ale i Europie". Jak dodał, to moment zmiany, świeżości i odwagi. – To drużyna naszych marzeń, która pokaże że inna polityka jest możliwa, że w polityce można napisać nowy rozdział, który będzie uciekał od tej wojny polsko-polskiej, od konfliktu, którym wszyscy już jesteśmy zmęczeni, który od 14 lat tak naprawdę wyjaławia polską politykę, sprawia że te dyskusje są coraz mniej treściwe, a coraz bardziej pełne nienawiści, agresji, niezrozumienia – dodał.



– To ludzie, którzy swoje życiorysy pisali na uniwersytetach, uczelniach, ulicach, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach. Oni zdają i one znają problemy codzienne mieszkańców Warszawy, Mazowsza i Polski. To drużyna profesorska. Na naszej liście wśród 10 jaskółek są aż dwie osoby z tytułami profesorskimi. To lista doktorska, bo mamy także doktora nauk humanistycznych. To lista działaczy i działaczek organizacji pozarządowych, wykładowców, poliglotów, ludzi którzy znają języki – powiedział Biedroń.







