Kazimierz Pułaski był kobietą? Teoria naukowców z Georgia Southern University

Wszystko zaczęło się od poszukiwań miejsca pochówku Pułaskiego. Nie było wiadomo, czy został pochowany w morzu, czy też w nieoznakowanym grobie w Savannah – tam zginął podczas bitwy w 1779 roku. Rozsztrzygnięcie nadeszło w 1996 roku, kiedy to w grobie na jednej z plantacji w Savannah znaleziono szczątki generała. Na trumnie widniał napis „Brygadier general Casimir Pulaski”, co przypieczętowało sukces poszukiwań.

Naukowcy zwrócili uwagę na nietypową jak na mężczyznę budowę szkieletu Pułaskiego. Rozpoczęto badania, które jednak ze względu na brak środków przerwano. W 2005 roku do badań powróciła profesor antropologii Virginia Hutton Estabrook i jej doktorantka Lisa Powell. Prace zespołu współfinansował Smithsonian Channel. Po latach pracy badacze doszli do wniosku, że Pułaski biologicznie był kobietą. Przeprowadzono m. in. badania DNA na podstawie odłamków pocisku artyleryjskiego, który miał zabić Pułaskiego pod Savannah.

Sprawa została nagłośniona w związku ze zbliżającą się premierą filmu dokumentalnego pt. "Ukryte historie Ameryki: generał Pułaski był kobietą?". Premiera dokumentu zapowiedziana jest na 8 kwietnia na Smithsonian Channel. Film przedstawia szczegółowy przebieg badań zespołu prof. Estabrook.