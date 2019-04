Lubnauer: Mamy do czynienia z PiSologią

– PiSologia opiera się na trzech filarach: hipokryzji, dzieleniu społeczeństwa i redefiniowaniu fundamentalnych dla demokracji słów. PiS mówi: wystarczy nie kraść. A rząd Beaty Szydło przyznaje sobie wielkie nagrody za nic. Obsadza też spółki i największe instytucje żądnymi kasy Misiewiczami, Jannigerami i Wojciechowskimi – wskazała Katarzyna Lubnauer, atakując partię rządzącą. – PiSologia dzieli też społeczeństwo na lepszych i gorszych, bo Jarosław Kaczyński nie umie funkcjonować w polityce bez wroga. Wrogiem są obrońcy demokracji spod znaku KOD-u, geje, kobiety z czarnych protestów, niepełnosprawni, nauczyciele i – jak zawsze – ta straszna opozycja, czyli my wszyscy – oceniła liderka Nowoczesnej. Wyjaśniła też, jak jej zdaniem partia Jarosława Kaczyńskiego definiuje wartości demokratyczne. – Patriotyzm równa się prymitywnemu nacjonalizmowi. Według PiS godność to pełna pogardy buta i przekonanie, że myślący inaczej są gorsi. Suwerenność to plucie Europie w twarz. Zwycięstwo jest wtedy, gdy przegrywasz 27:1. A o tym, czym jest równość, dowiemy się gdy, staniemy przed upolitycznionym przez Ziobrę Sądem i prokuraturą – stwierdziła Lubnauer.

– 15 lat temu, nie staliśmy się częścią zachodniej Europy, tylko ciężką pracą odzyskaliśmy miejsce w Europie. Czy chcemy to stracić? Koalicja Europejska jest po to, by na to nie pozwolić. Jej siłą jest różnorodność i odpowiedzialność wszystkich jej członków za Polskę. Liderzy mają umiejętność łączenia, nie dzielenia. KE jest nadzieją na silną Polskę w Europie, na pieniądze unijne i na europejskie wartości – oceniła polityk. – Nowoczesna chce powrotu do podstawowych wartości: do wolności, szacunku do każdego człowieka, nieskrępowanej przedsiębiorczości. Wolność we wszystkich jej odmianach, szacunek i równość to fundamenty UE. Zapewniły jej one bezprecedensowy sukces – podkreśliła. – Teraz stajemy przed wielkim wyborem. Czy dalej chcemy być częścia Zachodu, czy częścią strefy wpływów Rosji? Wybór jest zerojedynkowy. KE to silna Polska w Europie. PiS to możliwy polexit. Koalicjanci PiS wyprawadzają dziś Wielką Brytanię z UE. Nie możemy im pozwolić na zrobienie tego Polakom – podsumowała Lubanuer.

