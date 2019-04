Merta dziękuje Kaczyńskiemu. "Tyle wycierpiał, może najwięcej z nas"

– Symbolicznie przeszliśmy tę drogę w ich towarzystwie, bo towarzyszyli nam na tych portretach (...) po raz 97. jednoczymy się w tym przemarszu, modlitwie, pozdrawianiu krzyża – tego krzyża, który zamieszkał w kościele św. Anny – powiedziała wdowa po wiceministrze podczas uroczystości upamiętniających 9. rocznicę katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Do zgromadzonych przed Pałacem Prezydenckim przemówili także prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz prezydent Andrzej Duda.

– Podziękowana dla wszystkich, którzy towarzyszą nam w żałobie, którzy nie zapomnieli o Smoleńsku. Dla tych, dla których ta tragedia jest wciąż żywa. Chciałam podziękować Jarosławowi Kaczyńskiemu. Chciałam podziękować za te wszystkie lata, gdy prowadził nasz marsz. Gdy wspólnie z nami klękał do modlitwy. Gdy dodawał otuchy swoimi wspaniałymi wystąpieniami (...) Chciałam podziękować za to, że czynił to w latach najtrudniejszych, gdy lokatorem Pałacu był wróg krzyża – powiedziała Merta.

I odniosła się do prezydenta Andrzeja Dudy: – Dziś w Pałacu mieszka przyjaciel sprawy smoleńskiej. Dziękuję Panie prezydencie, że jest Pan z nami. I ta obecność przyjaciela sprawy smoleńskiej to też w jakimś stopniu zasługa Jarosława Kaczyńskiego. A przecież tyle wycierpiał, może najwięcej z nas. To jego dotknęły najbardziej niecne obelgi i najbardziej plugawe zniewagi. Dziękujemy, że wytrwał, że był z nami przez te wszystkie lata.

