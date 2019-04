Gorsze zaopatrzenie i rezygnacja z remontów? Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych każe ciąć wydatki

Chodzi o pismo szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. dyw. Dariusza Łukowskiego. Portal cytuje treść pisma: "W dniu 20 lutego została zatwierdzona pierwsza korekta planu wydatków Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w której dokonano zmniejszenia planu finansowego podległych dysponentów środków budżetowych".

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych do dyspozycji większe pieniądze niż Inspektora Uzbrojenia.Środki przeznacza na bieżące utrzymanie i zaopatrywanie wojska. W jego gestii jest mniej więcej jedna trzecia ponad 44-miliardowego budżetu MON. "Polityka" wskazuje: Generał Łukowski precyzuje, że ograniczenia budżetowe spowodują „konieczność całkowitej lub częściowej rezygnacji z zadań o mniejszym priorytecie, a także brak możliwości odtworzenia zmniejszonego planu finansowego”. Apeluje, by bezwzględnie przestrzegać wydanej przez resort w styczniu decyzji budżetowej, zwłaszcza tego jej zapisu, który nakazuje wszelkie niezaplanowane wcześniej wydatki pokrywać z już przyznanych środków, kosztem innych zaplanowanych zadań. Podkreśla też znaczenie zapewnienia przez wojsko maksymalnej dyscypliny budżetowej, to jest dokonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny.

Według informatorów autora tekstu Marka Świerczyńskiego, sytuacja, w której obcina się wojsku już przydzielony budżet, zdarza się po raz pierwszy od 2008 r.

Czytaj także:

Szewczak: Ten, kto chce wspólnej waluty, źle życzy PolsceCzytaj także:

PiS triumfuje, opozycja bez szans. Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl